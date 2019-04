Po zklamání z výsledku se Strašecím byl tento zápas o psychické odolnosti. Přesvědčit tým, že má kvalitu hrát rovnocenné zápasy s mužstvy z horní poloviny tabulky. „Úvod tomu nenapovídal, ale postupně s góly přišla i zodpovědnost, aby se neopakoval poslední zvrat soupeře. Bylo to pro všechny náročné, ale zvládli jsme to,“ zhodnotil utkání trenér Bohemie Ladislav Bobek.

Poděbrady teď čeká těžká série utkání. „Už ale nebudeme pod tak velkým tlakem, že musíme bezpodmínečně vyhrát. Věřím týmu, že další utkání zvládneme a udržíme jarní neporazitelnost. Vše je jen v hlavách hráčů a na tom budeme celý týden pracovat,“ doplnil Bobek.

Podle slov autora hattricku Libora Křeliny se sobotní vítězství nad soupeřem z Hřebče nerodilo lehce. „Řekl bych, že to byl zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme měli více ze hry my a korunovali to dvěma góly. Ve druhé části jsme hráli více defenzivně a kontrolovali výsledek. To se nám dařilo poměrně dobře,“ uvedl útočník Křelina.

Soupeř dvakrát snížit na rozdíl jedné branky, ale vždy se Bohemii podařilo další branku přidat. „Třech bodů si vážíme a pokusíme se nějaké body přivézt i příští týden ze Slaného. Díky patří i všem fanouškům, kteří si v sobotu našli cestu na poděbradský fotbalový stánek,“ řekl za všechny Křelina.

Boh. Poděbrady – Hřebeč 4:2

Branky: 13., 20. a 59. Křelina, 82. Nedorost – 57. Macháč, 71. Novák (z PK). ŽK: 1:3. Rozhodčí: Šulcová. Diváci: 150. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Bobek, R. Hruška, Živnůstka, Hněvsa – Nedorost, L. Hruška, Rulc (77. Šendera), Šusta (71. Holec) – Křelina (86. Kubánek), Novák (90. Billý).

Markéta Stiborová