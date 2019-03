Slaný - První mistrovské utkání jara v krajském přeboru odehráli fotbalisté Vykáně na hřišti Slaného. Podle slov trenéra Vykáně rozhodlo neproměňování šancí jeho týmu. V poločase prohrávali hosté 0:2. Ve druhé půli už se brankově neprosadil nikdo, a výsledek se nezměnil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

„Prohráli jsme nula dva, ale dá se říci, že to bylo vyrovnané utkání, za které jsme si zasloužili aspoň bod. Mohli jsme vést po příležitosti Vostárka. Následně na to brankář odhlavičkoval a srazil se s hostujícím stoperem. Bylo rozhodnuto jako faul. Po tomto se soupeř trefil do naší brány a vedl,“ uvedl trenér Vykáně Richard Stražan.