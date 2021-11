Bohemia – Poříčí 3:3

S vedoucí brankou přispěchal domácí Novák už v šesté minutě zápasu. Hosty gól nepoložil a ve 23. minutě vyrovnali. Odpověď Bohemie byla více než rychlá. Poříčí ještě slavilo, když poslal Bohemii o minutu později do náskoku Martínek. Poločasový stav 2:1 se nezměnil, jenže nástup do druhého dějství vyšel hostům, kteří po dvou minutách skórovali. Naději na tři body trefil svou druhou brankou v utkání Novák, už za sedm minut ale hosté potřetí vyrovnali. Tím také stanovili konečný účet střetnutí.

„Zápasy s Poříčím pravidelně nabízí vysokou kardiozátěž. Hosté totiž aplikují běhavý a ofenzivní fotbal, který snáší dlouhodobě přísné měřítko a zároveň moc nehledí na defenzivu. Tentokrát tomu nebylo jinak,“ načal hodnocení poděbradský zadák Jiří Voříšek, který je stále mezi zraněnými. „V prvním poločase jsme šli nezvykle rychle do vedení už v šesté minutě. Hosté následně vyrovnali. My jsme se hned z dalšího útoku ujali znovu vedení. Jestli byl první poločas jako na houpačce, tak ten druhý už byla čistě centrifuga. Hosté srovnali hned po minutě a my tahali za kratší konec. Hra se přelévala ze strany na stranu. Pak nás poslal do vedení Novák po krasné střele. Netrvalo dlouho a Poříčí kontrovalo po krásné akci. Obě mužstva se nepřestávala hrnout dopředu,“ všiml si Voříšek. „Zavánělo to arytmií. Hoste trefili břevno, měli územní převahu a potom přišel infarkt v podobě neodpískané dvojpenalty. Musíme být pokorní k výsledku i k soupeři. Asi to tak mělo být, remíza je zasloužená. Štěstí, že na srdce jsou Poděbrady,“ culil se po zápase poděbradský obránce.

Branky: 6. a 63. Novák, 24. Martínek – 23. Greš, 47. Baštýř, 70. Shut. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Suchánek, Knobloch, Kubánek, Martínek, Peterka, Novák, Vobořil, Soukup, Bora.