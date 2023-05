Štěstěna se otočila k Městci zády. Kouč Šmidrkal byl ale na hráče hrdý

Souboj dvou celků, kterým to na jaře lepí. To byla dohrávka 20. kola krajské I.B třídy ve skupině C. Vrdy hostily mužstvo Městce Králové. Na výhru se pořádně nadřely a měly také velký kus štěstí. Domácí fotbalisté rozhodli o své výhře ve čtvrté minutě nastavení, kdy se trefil střídající Kořínek. A nyní jsou v čele tabulky s tříbodovým náskokem před Velimí B.