Pečky – Semice 3:2

Do gólových statistik výrazně promluvili Štěpánové. Domácí Růžička dal dvě branky, ta druhá byla dokonce vítězná pět minut před koncem. Hostující Jareš se trefil jednou a jeho spoluhrát Bříza si dal vlastní gól. Sečteno – podtrženo: Semice ztratily v Pečkách všechny body. „Nezopakovali jsme výkon z minulého kola. Nikdy to nedokážeme potvrdit venku,“ litoval vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Dvakrát se nám podařilo vyrovnat, potřetí už ne. Když jsme se dostali do hry vyrovnávacím gólem, dostali jsme opět gól po hrubé chybě. Pečky byly důraznější,“ dodal Čepelka.

Branky: 33. a 85. Růžička, 68. vlastní Bříza – 55. Jareš, 75. Rychtařík. Rozhodčí: Šnýdr. ŽK: 4:5. Diváci: 240. Poločas: 1:0.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Brynych, Bříza, Novák, Rychtařík – Švarc (57. Hylmar), Cáska, Koštíř, Šimek – Vavřík, Jareš.