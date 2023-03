V minulém kole krajské I.A třídy schytaly debakly týmy Slovanu Lysá i Unionu Čelákovice. Lépe se z toho vzpamatovali fotbalisté Lysé, kteří díky jediné brance zdolali ve vzájemném měření sil právě Čelákovice nejtěsnějším rozdílem. Už v 11. minutě dal rozhodující branku Vránek po standardní situaci. Stejným výsledkem vyhrála Lysé na Unionu na podzim.

Lysá – Čelákovice 1:0

„Jsem šťastný a hrozně se nám ulevilo, ze jsme vydřeli tři body, které jsme nutně potřebovali, navíc se hrálo prakticky o šest bodů,“ zhluboka si oddechl hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „A stejně jako na podzim nám stačil s Čelákovicemi jeden gól. Ale byly to tedy nervy do konce zápasu, protože jsme nebyli schopni soupeře dorazit,“ mrzelo Brabce. „Soupeř více držel míč, ale my jsme měli minimálně pět tutových šancí, které jsme neuvěřitelně zazdili,“ dodal lyský kormidelník.

„V prvním poločase měla více šancí Lysá, která hrála na brejky a dvakrát šla sama na brankáře. Naštěstí z toho góly nebyly. Gól jsme dostali po standardní situaci. My jsme byli o něco fotbalovější, ale tři šance měli domácí. My jsme měli za celý zápas tři šance a to je na nás málo. Jim proti nám stačilo nadšení, z naší strany to bylo špatné. Takhle se o záchranu nehraje,“ byl si vědom trenér čelákovického Uniuonu Radek Skuhravý.

Branky: 11. Vránek. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (74. Šlingr), Müller, Brabec, Schneiberg, Hanke (58. Urban), Veselý, L. Novák, Vránek (88. Kodeš), Ryšánek (80. Švorba), T. Kříž.

Union Čelákovice: Schlosser – Bílek (46. Fantík), Mašek, Vacek, Haloun (46. Pánek), Kolovecký, Skuhravý, Dalekorej, Kadeřábek (79. Hromas), Kovalov, Arazim (84. Konečný).