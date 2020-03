Divišov – Čelákovice 1:3

„Hrálo se na těžkém terénu, ale vyrovnali jsme se s tím lépe, než soupeř. Hned ze začátku jsme měli několik brejků, které mohly skončit gólem. Potom po malém zaváhání šel soupeř do vedení. My jsme vzápětí vyrovnali po pěkné akci, kdy z rohu vápna dával Kolovecký krásnou branku do růžku. První poločas jsme byli jasně lepší. Kadeřábek ještě přidal na 1:2 střelou na zadní tyč,“ uvedl trenér hostů Radek Skuhravý.

Druhý poločas Čelákovice začaly hůř. „Soupeř nás zatlačil. Bylo tam několik chyb a soupeř se dostával do šancí. My jsme převzali iniciativu, ale hrálo se nahoru – dolů. Těžili jsme hlavně z brejků a přidali jsme po rohu na 1:3. Zbytek zápasu se jen dohrával,“ dodal Skuhravý.

Branky: 28. Pekárek – 31. Kolovecký, 34. Kadeřábek, 70. Pavel Bařina. Rozhodčí: Orálek. Poločas: 1:2. Diváci: 100.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Kolovecký, Pavel Bařina, Bílek, Arazim (59. Fantík) – Filip (84. Kostoláni), Matějka, Náhlovský (64. Buriánek), Kadeřábek – Pánek, Dalekorej.

Markéta Stiborová