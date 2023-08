Jan Šmidrkal (hrající trenér Městce Králové): Městecký fotbal prochází velkou obměnou. My už dnes vidíme první plody práce celého klubu. Absolutní nadšení klubových funkcionářů a hlavně mládežnických trenérů ,,tlačí" a zavazuje k vyšším cílům A týmu. Proto chceme v letošní sezoně posunout výkony a hlavně umístění v tabulce na místo, které Městci přísluší. Nemám rád vyhlašování extra cílů, ale pasivní v tomto ohledu být také nemůžeme, takže umístění do třetího místa by pro nás bylo skvělé. K tomuto umístění se chceme dostat líbivou hrou a zařazení dalších hráčů z městecké líhně do dospělého fotbalu.

Kamil Mácha (trenér Jíkve): Před sezonou jsme měli za cíl doplnění kádru. To se nám zatím nepodařilo podle mých představ. Přesto, pokud se nám budou vyhýbat zranění, máme tým na to, abychom hráli v horní polovině tabulky. Chceme hrát pěkné zápasy tak, abychom potěšili naše fanoušky.

Miroslav Čepelka (vedoucí mužstva Semic): Cíle před sezonou… Chtěli bychom hrát do pátého až šestého místa, ale myslím, že letos to bude těžší než minulou sezonu. Týmy v naší skupině posilují a bude to specifická sezona. Na konci může padat klidně šest týmů kvůli zúžení počtu I.B tříd, takže komu se nepovede podzim, na jaře už to bude těžko dohánět. Začátek máme těžký, dva zápasy venku a pak doma derby se Sadskou. A myslím, že začátek o mnohém napoví. I přesto chceme, aby šanci dostávali tak jako loni naši mladí hráči.

Lukáš Dont (hrající funkcionář Rožďalovic): Sportovní cíle máme udržení se v soutěži a stabilizace týmu pro krajskou úroveň. A do konce sezony vybudovat nové sportovní zázemí.

Patrik Bartheldy (hrající funkcionář Pátku): Přípravu na sezonu jsme zahájili 18. července a probíhala v domácích podmínkách. Nezačal s námi již Matěj Málek, který odešel do Býchor a Ondřej Barták, který se vrátil do mateřského oddílu. Novými tvářemi jsou David Kožurik z Vrdů, Martin Puk z Hlízova a Michal Ouředník z Polabanu, který minulou sezonu působil v mužstvu Strak, ze kterých přichází i dorostenec Matěj Šercl. Všichni tito hráči s námi začali hned od začátku přípravy. Nadcházející sezona bude velmi těžká vzhledem k reorganizaci a možnému sestupu až šesti mužstev. Cíle na sezonu máme tři. Pohybovat se v první třetině tabulky, hrát fotbal, na který nalákáme větší počet příznivců a hlavně dokončit proces omlazení týmu a postupné začleňování dorostenců.

Petr Šafránek (trenér Plaňan): S mužstvem jdeme do druhého sezony. Určitě se budeme snažit využít nabraných zkušeností. Budeme si zakládat na stabilizovaném kádru, do kterého přišli dva velmi mladí hráči a jeden zkušený hráč. Tím jsme posílili na některých postech a zvýšila se nám konkurence v mužstvu. A cíl? Při reorganizaci bude pro dost klubů velmi málo jistot. My si na sebe nebudeme připouštět přehnaný tlak, ale budeme bojovat o co nejlepší umístění v soutěži.

Josef Pavliš (trenér Ostré): V nadcházející sezoně bychom se chtěli vyhnout sestupovým starostem, které nás provázely v minulém ročníku. Rád bych viděl progres v činnostech, na které se zaměřujeme v trénincích. Snažíme se tu také zapracovávat mladé odchovance. Určitě bychom se také chtěli zlepšit oproti minulé sezoně v domácích zápasech, dlužíme to našim fanouškům.

Jiří Ptáček (trenér Velimi B): Cílem jednoznačně bude navázat na loňskou úspěšnou sezonu. Na hřišti pokračovat ve stejném herním stylu a předváděné hře a v tabulce se opět pohybovat mezi nejlepšími. Nebude to ale jednoduché, druhá sezona bývá náročnější. Navíc tým opustili dva zkušení hráči Hrabal a Nedbal. Hráči, kteří je měli nahradit, nakonec náš tým nedoplní. Budeme tak pokračovat ve skvěle fungující spolupráci s A týmem a opět budeme zapojovat dorostence.

Jaroslav Vlach (trenér Paběnic): Cíle do sezony jsou, že si I.B třídu jdeme zkusit hlavně kvůli mladším hráčům, aby neodcházeli z Paběnic do vyšší soutěže. Abychom hráli dobrý fotbal a zkusili získat co nejvíc bodů to půjde. Důležitá je parta, aby se kluci rádi scházeli a všechny to bavilo. To je asi ten největší cíl.

Milan Svoboda (hrající trenér Sadské): Náš cíl je zachránit se. To je to hlavní. Nevím, co stojí za reorganizací, kdy bude padat nejméně pět týmů z každé skupiny. Takže z tohoto důvodu je hlavní cíl setrvat v soutěži. Uděláme pro to všechno. A k tomu zkusit hrát kvalitní fotbal.

Ondřej Vaňkát (trenér Býchor): Chtěli bychom se znovu začít bavit fotbalem. Po sestupu z vyšší soutěže zase bavit sebe i fanoušky, kteří moc výher v našem podání neviděli. Chceme hrát co nejvyšší příčky, ale jsme si vědomi toho, že bude velká konkurence a hodně nových týmů. Musí nás fotbal bavit, to je hlavní cíl.

Václav Bryndza (manažer Vykáně): Náš cíl je úplně jasný. Vzhledem k tomu, že bude padat hodně týmů kvůli zúžení I.B tříd, tak chceme hrát někde uprostřed, abychom v této soutěži zůstali. Chceme hrát pěkný fotbal a také někdy vyhrát, ne jako tomu bylo jaře.

Daniel Záhora (hrající trenér Jestřabí Lhoty): Jaký tým jsme si žádné cíle nedali, o žádných ambicích jsme nemluvili. Ale můj tajný cíl je skončit někde uprostřed tabulky. Bude to ale hodně těžké. Generálku jsme sehráli s týmem Býchor ze stejné soutěže a bylo to vyrovnané. Takže nám tento zápas ukázal, že by to mohlo jít.