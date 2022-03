Jíkev na podzim nastřádala rovných třicet bodů a je v tabulce skupiny C na prvním místě. V jejím kádru působí exligisté Poláček a Klimpl, druhý jmenovaný je dokonce s patnácti góly nejlepším střelcem soutěže. A v zimní pauze přibyl další borec, který hrál několik sezon nejvyšší soutěž a v zahraničí. Tím je pětačtyřicetiletý Tomáš Kuchař.

Jíkev se rozjížděla trochu pomaleji, jakoby vyčkávala, co předvedou soupeři a především aspiranti na postup. Velké vyhlídky měly Semice a rozhodně Pečky. Jenže těm zase postupem času došel dech, protivníci si na ně dali pozor a přišel prostor pro ostatní. Vyšvihly se především Býchory, jejichž druhé místo může být pro mnohé překvapením. A také Ostrá stoupala tabulkou vzhůru dost nenápadně a nyní se hřeje na bronzovém stupínku.

Vršek tabulky je našlapaný, první čtyři celky dělí jen pět bodů. Takže se dá na jaře očekávat pořádná mela. „O postupu nemůžeme mluvit, půlka sezony je hodně dlouhá. Cílem je udržet současné postavení, a co bude potom, to je další otázka,“ byl obezřetný předseda jíkevského klubu Jan Lebduška, který příchod Kuchaře potvrdil. „Už jsme ho získali,“ podotkl šéf klubu.

Také třetí Ostrá zaznamenala pohyb v kádru. Zapsala ale jen odchody. Tým opustil Bílek, který odešel do Horek, z osobních důvodů přerušil kariéru Šedina. Do Vyšehradu odešel mladý brankář Pokorný. Do Ostré nepřišel nikdo.

Magerovi stačil malý prostor, aby udeřil. Pak výhru Slovanu ještě jistil

Hrajícího trenéra Lukáše Dejla vyloženě zklamala zimní příprava. „Mám z ní rozpačité pocity. Začali jsme povedeným soustředěním, ale poté nás přibrzdil covid. A tréninková docházka některých hráčů není ani na třiceti procentech, což je obrovské zklamání,“ uvedl Dejl. „Výsledkově jsme prohráli s Lysou a Říčany, remizovali s Kunicemi a zvítězili nad Starou Boleslaví a Chotětovem. Herně jsme však měli velké rezervy, které vyplývají právě z nízké tréninkové docházky, protože ve čtyřech až osmi lidech toho směrem k zápasům moc nenacvičíte,“ je si vědom kouč Ostré.

Proto nemá před startem jara přehnané ambice. „Našim cílem i nadále zůstává hrát pohledný útočný fotbal, který bude fanoušky bavit. Rádi bychom navázali na povedený podzim a zůstali v horní polovině tabulky. Kdybyste se mě zeptal po posledním podzimním kole, tak bych byl větší optimista, protože ztrácíme tři body na prvního. Ale po tom, co jsem zažil v téhle přípravě, zůstanu skromný a při zemi,“ přidal Lukáš Dejl.

To šestý Městec Králové se bude muset v jarních bitvách obejít bez dvou hráčů. „V jarní části sezony s námi nepokračují Hartig a Kubelka. Oběma musím za jejich výkony poděkovat,“ popsal pohyb v kádru jeden z trenérů Michal Poděbradský.

Šanci tak dostanou mladí. „Do budoucna bychom rádi stavěli na odchovancích, někteří z nich s námi již nastupují do zápasů. Je to jen o jejich přístupu, potenciál mají,“ věří v lepší zítřky Poděbradský, kterého příprava rozhodně nenadchla. „Do přípravy zasáhla covidová karanténa a pracovní povinnosti hráčů. Ideální to rozhodně nebylo,“ přiznal kouč Městce.

Jeho tým už má za sebou jedno mistrovské utkání. V předehrávce Městec prohrál 1:3 ve Vrdech. A v tabulce je za pěticí týmů. „Rádi bychom minimálně obhájili podzimní umístění v tabulce, ale již první předehrávané utkání nám ukázalo, že je před námi hodně práce,“ dodal Poděbradský.

Semice prodělaly přípravu v domácích podmínkách. „Odehráli jsme tři přátelská utkání, v Radotíně se spřáteleným oddílem u nich na umělce 3:3, kdy jsme byli lepší a většinu zápasu vedli, vyrovnání přišlo až ke konci. Poté v Brandýse na umělce výhra 3:2 proti Vinoři, solidní výkon a nyní v neděli doma na trávě proti Vykáni 5:2. První půle nic moc, druhá z naší strany velmi dobrá,“ okomentoval přípravné duely vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

Co se týká pohybu v kádru, tradičně mají Semice méně změn než více. „Odešel Kamlach do divizních Horek, což je pro nás určitě oslabení. Po pauze se vrátil k týmu Josef Uher. Jinak žádné další změny,“ hlesl Čepelka. „Cílem je se udržet v horní polovině tabulky a nepřimotat se na příčky přibližující se sestupu. První tři zápasy budou velmi důležité a ukáží, jak se bude vyvíjet jarní část sezony,“ má jasno vedoucí semického mužstva.