/VIDEO, FOTO/ Dobrý vstup do sezony po velmi špatném vstupu do utkání. Fotbalisté Bohemie Poděbrady v premiéře nového ročníku krajské I.A třídy porazili na svém stadionu Pšovku Mělník. Hosté začali zostra a vedli už od druhé minuty. Domácí borci vyrovnali ještě v prvním poločase gólem Svobody a tři body jim trefil osm minut před vypršením řádné hrací doby Herzán z penalty.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Pšovka Mělník | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Pšovka Mělník 2:1

„Věděli jsme, že první soutěžní kolo je vždycky specifické a to se opět potvrdilo. Navíc jsme dostali velmi brzy branku, což s námi očividně dost zatřáslo. Postupem času jsme ale začali přebírat iniciativu a výsledkem bylo vyrovnání do poločasu po rohu a dvě nastřelené břevna,“ okomentoval první poločas prvního mistrovského utkání hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Do druhé půle jsme vstoupili velmi podobně a do třetice trefili břevno. Postupem času se utkání ale hodně vyrovnávalo, ovšem bez šancí na obou stranách. Nakonec jsme rozhodli z penalty,“ oddechl si kouč poděbradského mužstva.

„Rád bych pochválil soupeře, sestava složená z mladých hráčů vychovaných na Pšovce a solidní organizace hry,“ ocenil protivníka domácí kouč. „Na nás byla znát určitá míra nervozity, ale jsem rád, že jsme těžký vstup do soutěže zvládli. Trochu mě jen mrzí, že v závěru utkání jsme na střídačce neohlídali emoce a prezentovali jsme se tak, jak určitě nechceme. V tomto se musíme zlepšit,“ sypal si popel na hlavu Tomáš Kubánek.

Branky: 23. Svoboda, 82. Herzán (z PK) – 2. Bureš. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Pavliš – Zumas (65. Schulz), Hněvsa, Svoboda, Soukup – Vokatý, Havránek, Nykodým (76. Uher) – Křivský (65. Barták), Herzán, Šifta (46. Novák).