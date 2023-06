Tři góly dali soupeři, pak tři inkasovali v Poříčí a teď znovu od Staré Boleslavi. Fotbalisté Polabanu Nymburk v dalším kole krajské I.A třídy nezískali žádný bod. Jediný gól Hobíka byl na domácí málo.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Stará Boleslav – Polaban Nymburk 3:1

„Půl hodiny jsme plnili to, co jsme chtěli, chvílemi dostávali soupeře pod tlak, ale domácí využili dvou našich chyb a do kabin jsme šli s dvoubrankovým mankem. Do druhé půle jsme vstoupili aktivněji, ale síť domácích se nám podařilo rozvlnit jen jednou, přestože gólové příležitosti jsme měli minimálně tři,“ hodnotil utkání jeden z nymburských trenérů Radek Hanuš. Jeho kolega Martin Škarecký musel podruhé za sebou nastoupit v základní sestavě.

Branky: 34. Renč, 40. Hejl, 90. Práger – 81. Hobík. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Drobný, Daněk, Hrdlička, Kotek, Wiehl, M. Novotný, Kukla, Hobík, Svoboda (46. Šimon), Škarecký.