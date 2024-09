Sokoleč – Mnichovo Hradiště 3:0

„Hradiště nám ukázalo, proč se nachází v popředí tabulky. Řekl bych, že výsledek tři nula je pro ně dost krutý a úplně neodpovídá průběhu zápasu,“ přiznal trenér Sokolče Ondřej Murárik.

„Bohužel se nám opět stalo, že nám naprosto uteklo třicet minut utkání, kde jsme byli všude pozdě, prohrávali jsme souboje, neměli odražené míče a byli jsme úplně bez pohybu. Naštěstí nás v tomto úseku hry třikrát skvěle podržel gólman Gabriel. Poté se hra vyrovnala a začali jsme si vytvářet šance i my a navíc jsme se konečně dokázali prosadit po rohovém kopu a našem dohrání Chursinovem ve 45. minutě. Museli jsme do druhého poločasu pozměnit nějaké věci a to se povedlo. Druhý poločas už byl od nás lepší, i přestože jsme po našem zaváhání v rozehrávce čelili penaltě, kterou Hradiště neproměnilo. Od té chvíle jsem věřil, že už to zvládneme, protože jsme si druhý poločas vytvářeli šance už jen my a soupeře do ničeho nepustili,“ popsal nejdůležitější momenty utkání domácí lodivod.

Branky: 45. a 90+4. Chursinov, 76. Svoboda. Poločas: 1:0.

Sokoleč: Gabriel – Křivský (69. Trumpus), R. Hruška, Skokan, Javorek, Chursinov, Provazník, Drobný (81. Fink), Svoboda, Tafel (69. Duchoň), Kozel (79. L. Hruška).