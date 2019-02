Lysá nad Labem /ROZHOVOR/ - Pro mnohé je to velké překvapení a možná to nečekali ani sami. Fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem jsou v polovině sezony na prvním místě tabulky krajské I.A třídy skupiny B. A trenér Václav Sosnovský střádá plány na jarní část soutěže. „Bude to hon na lyského zajíce,“ směje se hrající kouč lídra.

Václav Sosnovský je novým trenérem fotbalistů Lysé nad Labem | Foto: Foto: Deník

V polovině sezony se vyhříváte na prvním místě tabulky. Čekal jste to před sezonou?

Tak to jsem určitě nečekal. Zvlášť po prvních třech kolech, ve kterých jsme získali pouhé dva body.

Jaký jste si dali před startem nového ročníku cíl?

My jsme si žádné velké cíle nedávali. Samozřejmě jsme chtěli být co nejvýše, proto taky ten fotbal hrajete. Já sám jsem před sezonou říkal, že umístění do osmého místa by bylo dobré. Je to teprve polovina soutěže, uvidíme na konci.

Cíl tedy teď budete muset přehodnotit…

Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme na co to bude stačit na konci sezony. Určitě se nebudeme stresovat. Budeme se soustředit jen na své výkony, nebudeme z toho dělat žádnou vědu.

Jak byste podzimní část sezony zhodnotil?

Po třech kolech to vypadalo, že se moje židle kymácí. Ale od zápasu s Unionem Čelákovice jsme neprohráli v normální hrací době. To je neskutečná série, která má dvanáct zápasů. Do týmu přišli nadějný dorostenec Ondřej Veselý a Filip Vránek. Chvilku trvalo, než si Ondra přivykl na dospělý fotbal a Filip, který přišel z Čejetic (vítěz 3. třídy Mladoboleslavska) zapadl do týmu prakticky ihned. Potýkali jsme se během podzimu s docela velkou marodkou, ale možná i z tohoto důvodu se kluci semkli a makali. Patří jim obrovský dík, takže podzim musím zhodnotit celkově jako vynikající.

Kde hledat nejsilnější stránky mužstva?

Nemyslím, že bychom v něčem vynikali nad ostatními týmy. Snažíme se hrát zodpovědně odzadu a využít nějaký rychlý brejk. A taky se hodně věnujeme standardním situacím. Máme v týmu vysoké hráče a proto je potřeba jejich výšku využít.

A kde jsou podle vás slabiny, pokud vůbec trenér vedoucího celku soutěže může o slabinách mluvit…

Tak určitě máme slabiny, ale nechtěl bych dávat návod našim soupeřům (smích).

Je tedy něco, co vás na úspěšné sezoně mrzí?

Mrzí mě i s odstupem času porážka s Dolním Bousovem nula dva. Tam jsme měli ze začátku zápasu tři obrovské šance. Měli jsme bodovat, ale to je prostě fotbal. Jinak nemůžu hledat žádné další mínusy.

Deset branek nastřílel nestárnoucí matador Matěj Brabec a je nejlepším střelcem mužstva. Navíc z postu středního záložníka. Byl právě on tahounem mužstva?

Jednoznačně, Matěj je vynikající hráč a i kluk mimo hřiště. Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. Celou podzimní část se potýkal s nepříjemným zraněním nohy a přesto byl o víkendu připraven zasáhnout do hry. I když mu bylo čtyřicet a rychlost už není jako když hrál druhou ligu v Časlavi, tak to těmi zkušenostmi dokáže nahradit.

O co nebo o koho se mohl tým opřít ve chvílích, kdy se nedařilo?

Nechtěl bych někoho přehnaně chválit. Myslím, že to bylo hlavně týmovým výkonem. Každý má v týmu svoji funkci a kluci se snažili plnit věci, které jsme si před zápasy řekli. Podařilo se nám nahradit zraněného Rathouského, který se podrobil operaci ramene. Skvěle ho nahradili Libor Novák s nestárnoucím Václavem Šlingrem.

Už se v Lysé začalo mluvit o postupu do krajského přeboru?

Kdepak. Pořád je to jen polovina sezony a já jsem v naprostém klidu. Na jaře to bude hon na „lyského zajíce“. Za námi číhají velmi kvalitní týmy, které mají přeborové ambice. Půjdeme zápas od zápasu a necháme se překvapit (smích).

Dozná váš kádr výrazných změn?

Určitě nedozná. Uvidíme za jak dlouho bude k dispozici brankář Rathouský, v případě, že bude připraven na jaro, chtěl by Libor Novák odejít do Rejšic. Potřebuji, aby se uzdravili všichni zranění hráči a to mi bude stačit.



Střelci



10 – Brabec

6 – Novák David

4 – Vránek

4 – Kříž Tomáš

3 – Sosnovský

3 – Švorba

1 – Hanke

1 – Urban

1 – Ježek



Brankáři s nulou



2 – Novák Libor