Lysá – D. Bousov 3:0

„Bylo to velice fyzicky náročné utkání, které jsme zvládli,“ usmíval se po utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Začátek zápasu patřil domácím, kteří si vytvořili nadějné příležitosti a jednu využil Vránek. Od 25. minuty to byli hosté, kteří převzali iniciativu i střed hřiště, ale do vyložené šance se nedostali. Ve druhé půli měli hosté více ze hry. Domácí oživili útok výměnou Tomáše Kříže za Nováka a střídající hráč se po dvanácti minutách pobytu na hřišti gólově prosadil. Konečnou podobu výsledku dal šťastnou brankou Ježek. „Musím hráčům poděkovat za přístup k zápasu, někteří hráči si sáhli na dno. Někteří nastoupili se sebezapřením a odměnou jsou jim tři body. Pracovali jsme výborně do defenzivy a soupeře nepustili do žádné vyložené šance. Nutno podotknout, že Bousov byl v poli lepší,“ hodnotil zápas Sosnovský.

Branky: 14. Vránek, 68. T. Kříž, 86. Ježek. Rozhodčí: Hes. ŽK: 3:3. Diváci: 90. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Schneiberg, Kubín, Švorba – Vránek, O. Poborský, Brabec, Urban, Veselý (75. Sosnovský) – D. Novák (56. T. Kříž), Ježek (88. J. Kříž).

(kub)