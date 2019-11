Klíčany – Lysá 3:0

Hosté drželi naději na bodový zisk hodně dlouho. První branku sice inkasovali už po sedmnácti minutách, ale domácí přidali další dvě trefy až na samém konci střetnutí. A to měli hosté předtím dvě velké šance.

„U lídra soutěže jsme se prezentovali statečným výkonem, ale na bodový zisk to nestačilo,“ utrousil po utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „Domácí dominovali na míči, my jsme se snažili dobře bránit a podržel nás brankář Rathouský, který chytil čtyři velké šance domácích. Toho dokázal v prvním poločase překonat jen exligista Jeslínek,“ zhodnotil první poločas utkání kouč Lysé. „Druhý poločas jsme byli odvážnější směrem do útoku a obrovské dvě šance nedokázal proměnit Tomáš Kříž. Ke konci zápasu jsme otevřeli hru a dostali dva slepené góly,“ popsal důležité momenty utkání ve druhém dějství Sosnovský. „I přes porážku chci kluky pochválit, zápas odmakali, ale kvalita byla jednoznačně na straně Klíčan,“ přiznal sportovně kouč poražených.

Branky: 17. a 85. Jeslínek, 84. Pozníček. Rozhodčí: Navrátilová. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (77. D. Novák), Kubín, Švorba, Růžička – Vránek, Urban, Matouš Brabec, Veselý – T. Kříž, Ježek.

(kub)