„Utkání z dosud asi nejkvalitnějším soupeřem jsme začali opatrně vědomi si brejkových schopností soupeře, takže úvod byl oboustranně opatrný. To trvalo do třicáté minuty, kdy šli hosté do vedení po brejkové situaci. Poté jsme začali soupeře dostávat pod tlak, ale ani střela Hobíka, ani vystižená malá domů Matějem Novotným vyrovnání nepřinesly,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Ve druhé půli jsme byli opět aktivní a herně jsme, myslím, nezklamali. Bohužel bez vážnějšího ohrožení soupeřovy branky. Jediným zklamáním pro nás byla situace při druhé brance. Míč v rukách brankáře Plačka nikdo jiný ze hřiště ani z diváků neviděl v brance mimo pomezního, který vcelku suverénně odmával branku. Ta nakonec asi byla rozhodující, neboť hostující obrana našemu tlaku do konce utkání odolala. Škoda,“ litoval kouč nymburského týmu. „Jinak musím mužstvo pochválit za předvedený výkon, který pro nás neskončil bodovým ziskem,“ dodal Vlk.

Branky: 30. Galuška, 52. Tlustý. ČK: 90. Mejzr (Polaban). Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Drobný, Vacík, Jarschel (72. Wiehl), Hrdlička, Daněk, Kotek, Bílek (87. Vaníček), Mejzr, Hobík, M. Novotný.