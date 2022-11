Sezona Sokolče byla prostě a jednoduše hodně vydařená. „Měli jsme loučení se sezonou a před kluky jsme mluvil pozitivně o skončené části sezony. Očekávání s postupem do krajského přeboru byla velká. Rozhodně jsme ale nečekali, že bychom mohli skončit na prvním místě. Je to zadostiučinění pro všechny v Sokolči. My ale musíme takto pracovat i v jarní části soutěže,“ uvedl šéf sokolečské lavičky Jan Hlavatý.

Jak trenér přiznal, na nejvyšší patra rozhodně nemyslel. Jenže realita byla jiná. „Když jsme v létě postup s vedením klubu zvažovali, říkali jsme si, že bychom se chtěli pohybovat ve středu nebo v lepším středu tabulky. Ale tohle je super, je to absolutně nad plán,“ radoval se z prvního místa a zisku čtyřiatřiceti bodů Hlavatý.

Jen zřídka chválil kouč po zápasech jednotlivce. A ani po sezoně to není jiné. „Vyzdvihnout musím celý tým. Za to, jak pracuje, jak trénuje. Mám také zpětnou vazbu od hráčů, kteří k nám v létě přišli. Takže je to kolektivní práce a pojetí celého klubu,“ řekl muž, který dovedl svůj tým k titulu krajského půlmistra.

Foto, okres: Půlmistrem jsou Rožďalovice, pomohl jim nesehraný duel Litole

V létě přišli do Sokolče noví hráči. Gólmani Taar a Gabriel, dále Hlaváč, Honc a Zimmermann. A po prvním kole také urostlý útočník Matěj Peterka z Bohemie Poděbrady. Ten dokázal nastřílet jedenáct gólů a patří spolu s exligistou Miroslavem Slepičkou ze Spartaku Příbram a hřebečským Miroslavem Novákem mezi nejlepší kanonýry soutěže. „Je to pro nás velký přínos. Byli jsme v kontaktu delší dobu před tím, než k nám přišel. Nechtěl opustit Poděbrady. Pak si to ale vyhodnotil sám, že by pro něm byla I.A třída málo. A ukázal to v krajském přeboru. Kromě toho, že dával góly, byl hodně platný i v defenzivě, především při standardních situacích. To se ukázalo hlavně ve Velimi, jak silný je, jak pomohl bránit. Je to velký přínos a také skvělý kluk do kabiny a inteligentní hráč,“ chválil jedenáctigólového Peterku jeho nadřízený.

Sedm utkání hrála Sokoleč doma a z jejího hřiště odjížděl poražený jeden soupeř za druhým. Tým prohrálna svém stadionu až v posledním kole s Hřebčí 1:3. Jinak to byla jedna velká domácí jízda. „Od první chvíle po postupu bylo naším cílem sbírat body hlavně doma. Od toho jsme se chtěli odpíchnout. Klukům patří pochvala za to, že naše hřiště bylo jako nedobytná tvrz. Jen poslední zápas nevyšel, ale to nic neznamená. Bylo to jednoznačně i podporou fanoušků, to nám dodávalo sílu,“ uvědomuje si kouč.

Sice jsou první, ale o postupu o patro výš se v Sokolči nemluví. „Že jsme první v krajském přeboru, to je překvapení i pro nás. Tyto dotazy o postupu dostáváme z okolí, my si takové nepokládáme. Chceme pracovat i na jaře a pak uvidíme, kde budeme na konci sezony,“ dodal Jan Hlavatý.