Domácí borci vedli po první půli o dvě branky. Jako první mířil do černého mladíček Provazník, toho v nastavení první půle napodobil naopak zkušený Javorek. Tyto branky přidaly Sokolči na klidu a krátce po obrátce přidal třetí zásah Snop. Hosté dali také jednu branku, ale na ni odpověděl dvěma góly během jediné minuty Křivánek, čímž pečetil vysoké vítězství domácích barev a také svůj výkon, který ozdobil pěti kanadskými body.

„Musím uznat, že na nás byl soupeř hodně dobře připravený, dvacet minut nás dobře presoval a my jsme měli problém dostat se z vlastní poloviny. Pak nás uklidnila první branka, kdy šel Provazník sám na branku a s přehledem to uklidil. Situace se opakovala na konci poločasu, kdy dal gól Javorek. Na obě trefy jim přihrál Křivánek. Ve druhém poločase hra opadla, přidali jsme třetí gól, ale hosté snížili. Dva góly Křivánka pak daly výsledku pohodovou podobu,“ hodnotil utkání trenér vítězů Jan Hlavatý. „Musím pochválit Křivánka, byl u všech našich gólů, a také stopera Lukáše Hrušku, který si na tomto postu vedl se Skokanem dobře,“ chválil svěřence kouč Sokolče. „Naše hra měla k ideálu daleko, nebylo to nic extra,“ dodal Hlavatý.

Branky: 27. Provazník, 45+2. Javorek, 52. Snop, 83. a 84. Křivánek – 69. Keszeg. Poločas: 2:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Skokan, Kozel, Křivánek, Javorek (71. Nágl), L. Svoboda, Provazník (73. Trumpus), T. Svoboda, L. Hruška, Fink.