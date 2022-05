Zápas byl rozhodnutý během chvíle, hosté nevěděli, co se s nimi děje. A pak chtěli být asi včas doma na televizní utkání Slavie s Plzní. V poločase totiž ze zápasu odstoupili.

„Jsme dost naštvaní. Z mého pohledu by se měli někteří naučit prohrávat. Když vysoko prohrávám, tak to neznamená, že to zabalím a odstoupím ze zápasu,“ byl hodně rozmrzelý šéf sokolečského klubu Josef Šátek. „Soupeř nahlásil zranění hráčů a už nenastoupil. Beru to jako neúctu k divákům, kterých tady bylo celkem dost. Takže vlastně není co hodnotit,“ ulevil si Šátek.

Slovan válí dál, vyloupil Bousov. Neprohrál už podesáté za sebou

Na hodnocení tak zbyl jen první poločas, v němž domácí jasně dominovali. „Vlétli jsme na na a za chvíli vedli tři nula. Po půlhodině jsme vedli osm nula. Byli jsme lepší po všech stránkách a výsledek byl dopředu daný. Soupeř se ale zachoval nesportovně. Přijeli k prvnímu, tak museli s porážkou počítat. Nám, hráčům a ani divákům se to nelíbilo. Tohle se mi ještě nestalo, na takovéto úrovni je to divné,“ dodal Josef Šátek.

Branky: 4., 11., 15. a 30. Křivánek (3. z PK), 10. a 28. Provazník, 23. Fink, 26. Snop. Poločas: 8:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, L. Hruška, Trumpus, T. Svoboda, Skokan, Nágl, Fink, Javorek, Křivánek, Provazník.