„Vyšel nám perfektně vstup do utkání a po čtvrthodině jsme vedli o dva góly. Nejprve se dobře uvolnil Hlaváč a dobře zakončil, pak jsme využili nacvičenou standardní situaci a gól dal Peterka. To bylo ale z naší strany v zápase všechno, co jsme předvedli. Bod je pro nás z tohoto zápasu možná až moc,“ nešetřil kritikou sokolečský trenér Jan Hlavatý. „První poločas byl bojovný a vyrovnaný, po změně stran jsme úplně odešli. Soupeři jsme umožnili snížit a tím se dostal zpět do hry. Druhá půle byla jedna velká bída a jsme rádi, že jsme nakonec vůbec bodovali. Navíc jsme také byli nuceni střídat a to na postech, kde jsem střídat nechtěl,“ přidal Hlavatý.

Video, foto: Urvané body Polabanu, Hlízovští nevěří, co dokázali zahodit

Branky: 45+1. Hanuš, 58. a 71. Haas – 12. Hlaváč, 15. Peterka, 49. T. Svoboda. Poločas: 1:2.

Sokoleč: Gabriel – L. Hruška, Hlaváč (53. Honc), Skokan, L. Svoboda, Javorek, Fink (57. Zimmermann), T. Svoboda, Peterka, Provazník, Snop.