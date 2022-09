„Musím uznat, že jsem poměrně zklamaný z přístupu hráčů, a z toho jak jsme do utkání vstoupili. Chtěli jsme navázat na druhý poločas nedělního zápasu, ale to se nepovedlo. Dvacet minut se týmy oťukávaly, byli jsme více na balonu, ale pak jsme udělali dvě velké individuální chyby. Pak už jsme to měli těžké. Snažili jsme se naši hru pozvednout, ale před pauzou jsme inkasovali potřetí,“ litoval trenér pražených Jan Hlavatý. „V poločase jsme si něco řekli, chtěl jsem, abychom druhou půli odpracovali a abychom ji vyhráli. Alespoň jsme ji zremizovali. Druhá půle se ale spíše dohrávala, už jsme do toho nedokázali více šlápnout. Lepila se nám i smůla na paty, dvakrát jsme trefili břevno. Chybělo kousek štěstíčka,“ řekl skolečský trenér.

Branky: 29., 32. a 84. Nerad, 44. Tomanec – 67. Provazník. Poločas: 3:0.

Sokoleč: Gabriel – Snop (59. L. Svoboda), L. Hruška (64. Honc), Hlaváč (84. R. Hruška), Skokan, Kozel, Javorek (59. Provazník), Fink, T. Svoboda, Trumpus, Peterka.