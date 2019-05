Sázava – Sokoleč 3:0

Ze strany Sokolče to bylo velmi nepovedené utkání. „ Se Sázavou to byl zápas, ve kterém jsme nedokázali uhlídat jednoduché balony nakopávané za obranu. Bylo to po dlouhé době utkání, kde byla Sokolec horší tým, než soupeř,“ konstatoval trenér Sokolče Robert Jirák.

Branky: 58. a 90. Švec, 87. Keltner. Bez karet. Rozhodčí: Brožek. Diváci: 120. Poločas: 0:0.

Sokoleč: Shokodko – Mejzr (78. Čáp), Šťastný, Suchánek (70. Müller), Trumpus, Kozel, Půlpán, Svoboda, J. Hlavatý, Fink, Auer.

Markéta Stiborová