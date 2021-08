Kádrem moc nezahýbali na Slovanu Poděbrady. Tým zůstal téměř shodný s tím z minulé sezony. Ukončení kariéry avizoval už v průběhu jara útočník a rozený střelec Lukáš Jiráň. Přestože na Slovanu doufali, že to nebude konečná verze, nakonec bude tým bez Jiráně. „Odešla úderná síla. Už jsme se s tím ale nějak smířili. Bez něj budeme muset hrát trochu jinak. Musíme to přeskupit tak, abychom využili svůj potenciál,“ přiznal trenér poděbradského mužstva Libor Pala.

Místo Jiráně ale přišla velká zkušenost. Tým posílil exligista Lukáš Magera. Ten je pracovně vytížený v prvoligové Mladé Boleslavi, kouč však věří, že stihne odehrát co nejvíce zápasů. „Snad těch utkání bude co nejvíce,“ přeje si Pala. „Je to velká zkušenost,“ přidal.

Právě na Mageru bude trenér hodně sázet. „Pokud bude k dispozici, můžeme se o něj opřít. Udrží balon, umí dát gól, je silný při standardkách,“ popsal nejsilnější stránky exligisty kouč Slovanu.

Ten nebyl spokojený s přípravou týmu. „Účast na trénincích byla slabá, kluci nechodili, prostě jsou prázdniny. Fyzicky to nebude tak slavné, jako před rokem. Říkám tomu doba pocovidová,“ krčil rameny Pala.

Zkušený stratég si netroufá odhadovat, jak si jeho družina povede. „Těžko říct, jaké budou cíle. Kdybychom měli Jiráně, řeknu, že budeme hrát o první místo. Na postup to asi nebude, chceme hrát pěkný fotbal, aby chodili lidi. Bez útočníka nebudeme tak dominantní jako minulou sezonu,“ přemýšlí nahlas Libor Pala.

S odchodem hned několka borců se museli smířit v Unionu Čelákovice. „Pohyb v kádru byl spíše směrem ven než dovnitř. Odešli bratři Bařinové, dále Matějka, Pikous, Ibe, Helmich, Šacl. Z nových tváří přišel Mašek z Vinoře, Havlát (za Union již hrával – pozn. red.) z Klecan a byli přeřazeni čtyři dorostenci. Těsně před startem probíhají jednání ještě se dvěma hráči,“ přiblížil pohyb v kádru Čelákovic sekretář klubu Milan Šikl.

V dlouhé pauze se Union představil na turnaji šesti týmů Šátek Labe cup. Pak si hráči dali volno a poté naskočili opět do přípravy na novou sezonu. „Přípravu bych rozdělil na dvě části. Jedna proběhla v červnu – turnaj Labe, kde jsme skončili se třemi body. Větší možnost v tomto turnaji dostávali dorostenci. Zhruba po necelém měsíci pokračovala druhá část. Zde jsme sehráli čtyři zápasy - dva vítězné, remízu a porážku. Uspokojil zápas v Dobrovicích, částečně i s Lysou,“ vyprávěl Šikl.

V turnaji Labe cup i v letní přípravě schytal Union v těchto zápasech pětadvacet inkasovaných branek. A to je hodně. „Problémem bylo, že jsme dostávali hodně branek. To je náš největší problém a snažíme se jej vyřešit,“ přitakal sekretář čelákovického klubu.

Žádné přehnané nároky tým před sezonou nemá. „Naše cíle v soutěži nejsou vysoké a odpovídají kvalitě kádru. Chceme se zachránit. Jistě hodně napoví úvodní zápasy a my bychom nechtěli v roce stého výročí založení sestoupit,“ dodal Milan Šikl.

To v Sokolči budou řešit jiný problém. Koho nechat z kvalitního kádru na lavičce. Mužstvo vyhrávalo v přípravě jedno utkání za druhým, soupeři často odjížděli s debaklem. Činili se především útočníci Křivánek a Ramšák. Pozadu nezůstal ani mladíček Provazník. „Pravidlem bylo, že jsme se na žádný přípravný zápas nesešli v plné síle,“ našel výhrady trenér Sokolče Jan Hlavatý, který převzal mužstvo v dlouhé přestávce po Robertu Jirákovi.

Tréninková účast byla podle slov kouče slušná. „Příprava našeho týmu proběhla podle našich možností. Uvítal bych více soupeřů ze soutěží vyšších tříd, ale vzhledem k jejich brzkému začátku soutěže to nebylo možné domluvit,“ řekl Hlavatý.

Ten má nyní k dispozici osmnáct hráčů do pole a dva gólmany. Kromě kvantity je na první pohled patrná také kvalita. „Mám radost, že se nám v Sokolči podařilo připravit široký kádr na nadcházející sezonu. Dlouhodobě stálou osu našeho týmu doplnila nadějná trojice mladíků - Štok, Provazník a Nágl (přišel z Plaňan). Dále kvalitu přinášejí zkušení hráči Snop, Křivánek, Lukáš Hruška a hlavně Tomáš Svoboda,“ má radost z posílení mužstva sokolečský kormidelník.

A co ambice? Budou hodně vysoké? „Náš cíl je především zdraví všech našich hráčů. Dále chceme bavit fotbalem sebe a všechny příznivce SK Sokoleč,“ dodal kouč Jan Hlavatý.