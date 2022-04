Všechny tři předešlé jarní zápasy Sokolče načal gólově mladíček Provazník. A stejně tomu bylo i na půdě posledních Rejšic. Trefil se už po třinácti minutách. Hosté to ale tak snadné neměli a brankově se prosadili opět až po změně stran. Další dvě trefy přidal střelec Křivánek, čímž definitivně zmrazil už tam malé naděje domácích.

Hořké hodnocení, povzdechl si trenér Bohemie. Jeho tým padl potřetí za sebou

„Musím uznat, že soupeř na nás byl dobře připravený,“ hlesl po zápase trenér vítězného týmu Jan Hlavatý. „Domácí vycházeli z dobré defenzivy a k ničemu nás nepustil. My jsme dali jediný gól po brejku Provazníka a to bylo z naší strany všechno. První poločas byl vyrovnaný,“ uznal Hlavatý. „Nám chybí lehkost, hodně se na góly nadřeme a je to dost upracované. Ve druhém poločase se po našich dalších dvou gólech zrodilo vítězství,“ řekl kouč Sokolče. „Chtěl bych pochválit Lukáše Hrušku, zaslouží si to za výborně odpracovaný zápas,“ chválil trenér Hlavatý.

Branky: 13. Provazník, 56. a 64. Křivánek. Poločas: 0:1.

SK Sokoleč: Shkodko – Snop, L. Hruška, R. Hruška, Skokan, Kozel, L. Svoboda, Dymeš (46. Javorek), Křivánek, Provazník (83. Čáp), T. Svoboda (53. Nágl).