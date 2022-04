Hosté se v Sokolči nestačili divit. Načal je ve třetí minutě Křivánek, o tři minuty později se k němu přidal Provazník. Stejný hráč přidal třetí zásah a po osmadvaceti minutách hry to bylo zásluhou Skokana už čtyři nula. Před pauzou udeřil ještě obránce Fink. Jasný výsledek se odrazil na hře ve druhém poločase. Domácí v klidu kontrolovali vývoj zápasu. Hostům se podařilo vstřelit alespoň čestný úspěch, mezi střelce se zapsal Dalekorej. Výhru Sokolče pečetil střídající Trumpus.

„Podařilo se nám dobře vstoupit do utkání a po šesti minutách jsme vedli o dvě branky. Dokázali jsme uplatnit to, co jsme si před zápasem řekli. První poločas jsme ovládli, výsledek tomu jasně odpovídá. Byli jsme aktivní a co jsem po hráčích chtěl, to na hřišti aplikovali,“ potěšilo domácího kormidelníka Jana Hlavatého. „Vysoké vedení nás po pauze ukolébalo a utkání se jen dohrávalo. Dokonce jsme soupeři umožnili vstřelit gól. Pak jsme vítězství pečetili na konečných šest jedna,“ pochvaloval si Hlavatý. „Pochvalu zaslouží mladý Dymeš, dobře se zhostil úlohy, kterou dostal a co jsem od něj chtěl. Odehrál dobrý zápas,“ pochválil jednotlivce kouč Sokolče.

„V prvním poločase jsme jen přihlíželi, asi jsme měli platit vstupné,“ trpce se pousmál Milan Šikl, sekretář čelákovického Unionu. „Přejeli nás, nemá cenu se vymlouvat. Byli herně lepší po všech stránkách, my jsme neměli žádnou šanci a pěkně jsme se v tom plácali. Druhou půli trenér Skuhravý přeházel sestavu a bylo to o něco lepší. Hra se vyrovnala a šance byly na obou stranách. Domácí měli ale o dvě více. Druhá půle skončila zaslouženě nerozhodně, ale jinak to bylo jednoznačné a na domácí jsme neměli,“ přiznal Šikl.

Branky: 3. Křivánek, 6. a 19. Provazník, 28. Skokan, 39. Fink, 71. Trumpus – 66. Dalekorej. Poločas: 5:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, L. Hruška, Fink (61. Trumpus), R. Hruška, Skokan, Kozel (55. Nágl), Dymeš, Javorek, Křivánek, Provazník.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Bílek (46. Rulíšek), Mašek, Nesládek, Vacek, Kolovecký, Dalekorej, Haloun (81. Štrobl), Pánek, Hromas (84. Pitrůn).