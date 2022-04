Sokoleč dokonale využila zaváhání dosud vedoucí Pšovky Mělník na trávníku Slovanu Poděbrady (2:0) a vrátila se do čela tabulky.

Hosté ovládli od začátku průběh zápasu a velice rychle ukázali, kdo je na hřišti pánem. Během sedmi minut dali tři branky a bylo po zápase. Hosté gól nedostali a po změně stran svoji výhru vyšperkovali dalšími dvěma zásahy. Mladík Jakub Provazník se už dostal na metu jedenácti gólů. Trefil se ve všech sedmi zápasech jarní části sezony.

„Podařilo se nám do zápasu dobře vstoupit. V páté minutě jsme přežili stoprocentní šanci domácích, pak dal gól z trestného kopu Snop a hned jsme na to navázali dalšími dvěma góly. Za chvíli bylo rozhodnuto, měli jsme klid na kopačkách a hru jsme v prvním poločase ovládli. Druhá půle se jen dohrávala, my jsme přidali dvě branky. Zvládli jsme to dobře, v utkání jsme dominovali,“ byl rád trenér vítězů Jan Hlavatý. „Nadstandardně zahrál Trumpus a zaslouží pochvalu, stejně jako Dymeš, který hraje dobře. Jsme rádi za vítězství a i za to, že jsme se vrátili na první místo tabulky,“ radoval se kouč Hlavatý.

Branky: 11. Snop, 16. a 58. Provazník, 18. Trumpus, 77. Čáp. Poločas: 0:3.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, L Hruška, Trumpus (64. Nágl), T. Svoboda (46. R. Hruška), Skokan, Kozel, Dymeš (72. Čáp), Javorek, Křivánek, Provazník.