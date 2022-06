„V posledním zápase se ukázalo, že už o nic nejde. Utkání mělo tempo tak okresního přeboru, na tom se podepsalo velké horko i tabulkové postavení. My jsme si při gólech pomohli dvěma standardkami. Domácí byli po celý zápas aktivnější, my jsme zase řešili problémy se sestavou. Někteří kluci hráli se sebezapřením,“ vyprávěl po utkání zkušený fotbalista Sokolče Radek Hruška. „Jsme rádi za bod, aspoň že to dopadlo takto. Děkujeme lidem, že s námi vyjeli i na poslední zápas,“ dodal Radek Hruška.

Branky: 18. Rypka, 89. Kvida – 35. Šťastný, 90. Fink. Poločas: 1:1.

SK Sokoleč: Shokodko (60. Jirák) – Snop, Šťastný, Fink, R. Hruška (89. Pavel Němec), Skokan, L. Hruška, Čáp (71. Kozel), L. Svoboda (57. Šmejkal), T. Svoboda, Trumpus.