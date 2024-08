Na začátku sezony si nejspíš vybírali nováčkovskou daň, navíc měli těžký los a třikrát prohráli, když nedali ani gól. Fotbalisté Městec Králové už potřebovali bodovat a to se jim ve čtvrtém zápase letošní sezony v krajské I.A třídě povedlo. A to dokonce na hřišti soupeře. Luštěnicím nasázeli pět gólů, hrající trenér Šmidrkal zářil po utkání spokojeností.

Luštěnice – Městec Králové 2:5

„Ten kámen, který spadl z našich srdcí, byl slyšet na míle daleko,“ oddechl si hrající trenér Městec Králové Jan Šmidrkal. „Není hráče, funkcionáře, kteří s námi byli, abych jim nelíbal ruce a nohy za obrovskou vůli a touhu po vítězství. Na naši hře je vidět obrovská nervozita a strach,“ přiznal Šmidrkal. „Chtěli jsme do zápasu vstoupit brankou a to se povedlo. Ovšem po chybě při výstavbě hry jsme dostali gól ála Patrik Schick proti Skotům a zase nám ztěžkly nohy. Naštěstí jsme dali branku do šaten a bylo zase veseleji. Druhá půle už byla hra na neuvěřitelný morál, kdy v obrovském vedru docházely síly každou vteřinou. Fotbal, který připomínal na obou stranách starou gardu, jsme zlomili na svojí stranu a vyhráli,“ těšilo kouče vítězného celku. „Co je šílené, je naše rostoucí marodka a z toho nebudu mít klidné spaní. Posledním dechem děkuji soupeři za férovou hru bez zbytečných brutálních zákroků,“ dodal Jan Šmidrkal.

Branky: 17. Hůlka, 81. Grus – 8. Vobořil, 38. a 69. Šoufek, 63. M. Bejbl, 85. O. Bejbl. Poločas: 0:1.

Městec Králové Ihatyshyn – Tyl, Šmidrkal, Vondrka, Střelec (32. Nýč), Borecký (58. Havránek), Vobořil, M. Bejbl, O. Bejbl, Šoufek (78. Košťák), Mbah (86. Kříž).