Sadská – Městec Králové 0:3

Hostující borci vyhráli především proto, že proměnili dva pokutové kopy. V obou případech se nemýlil Šmidrkal. I domácí zahrávali penaltu, Svobodu ale vychytal Hampl. Za rozhodnutého stavu nula tři dostal ještě sadský Dudla červenou kartu, čímž naděje domácích padly definitivně.

„Zápas nemůžu hodnotit moc kladně. Bohužel nedostatek hráčů je znát,“ načal hodnocení okresního derby sadský rychlík Tomáš Plot. „Zápas byl vyrovnaný, Městec měl více vyložených šancí, bohužel po našich hrubých chybách dával góly. I když po rychlých dvou gólech v první půli je škoda, že se nám nepovedlo dát aspoň kontaktní gól, šance na to byly. Zápas by byl taky trochu jiný, to se nepovedlo,“ litoval Plot. „Že se nám doma nedaří, jsme jenom potvrdili. Ještě nás čekají důležité zápasy, které musíme zvládnout,“ má jasno útočník domácího celku.

„K utkání jsme nastoupili s přesvědčením, že v tomto zápase můžeme bodovat. Nejprve ´přepůlil´ domácí brankář Velenského v pokutovém území a Šmidrkal se nemýlil. Poté po krásné kombinaci nekompromisně zakončil Kubelka. O pár minut později si Kubelka postavil míč k trestnému kopu a orazítkoval břevno domácí branky. K odraženému míči se dostal Velenský, ale brankář předvedl neuvěřitelný reflex,“ zhodnotil první poločas Michal Poděbradský, jeden z trenérů hostujícího mužstva, který v sestavě Městce nechyběl. „Gólman Sadské na začátku druhého poločasu opět podržel své mužstvo při našem zakončení z bezprostřední blízkosti. Následně domácí trefili tyč, od které míč poskakoval po brankové čáře, než ho zkrotil Hampl. Uklidnění nám přinesl druhý pokutový kop, kterého se znovu ujal Šmidrkal. Příležitost pokutového kopu dostali i domácí, ale Hampl Svobodu vychytal. Rozhodně jsme nepředvedli nic velkého, ale na body to stačilo,“ radoval se Poděbradský. „Jsem rád, že do zápasu nastoupili i tři naši dorostenci. Rozhodně se na hřišti neztratili,“ přidal další pozitivum královéměstecký trenér.

Branky: 14. a 60. Šmidrkal (oba z PK), 22. Kubelka, ČK: 77. Dudla (Sadská). Poločas: 0:2.