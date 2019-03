Průhonice – Poříčany 2:1

„Zápas bych rozdělil na dva poločasy. První půle byla z naší strany moc špatná. Všude jsme byli pozdě a měli jsme hrozně laciných ztrát. A tak jsme prohrávali nula jedna v poločase. O půli jsme si to trošku vyříkali a vlétli jsme na soupeře. Bylo to hned znát, ale bohužel bez brankového vyjádření,“ komentoval poslední přípravné utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Až v půlce druhého poločasu se dokázal trefit Janda. Nadále jsme pokračovali v nátlakové hře. Místo toho, abychom ale otočili výsledek na naši stranu, inkasovali jsme v poslední minutě druhou branku. Je to pro nás ponaučení, že musíme hrát od začátku takto, a ne začít až druhou půli,“ dodal Šmejkal.

Branka Poříčan: Janda. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Kaše – Pergl, Zdeňka, Štěch, O. Puk – Gajdasz, Šmidrkal, J. Puk (45. Vild), Janda, Ramšák (65. Holler) – Nádeníček (20. Červený).

(sti)