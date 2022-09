„Nevím co k tomuto zápasu říct. V tomto zápase z naší strany nebylo nic pozitivního a mrzí mě to vůči divákům, kteří chodí fandit. Protože takhle se o tři body nehraje,“ byl naštvaný trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „De facto oba góly soupeře jsme dali my. Soupeř hrál bojovný a jednoduchý fotbal a to jim stačilo. My, co si říkáme v kabině, tak to tam zůstává, jelikož z toho neplníme ani třetinu. Jsem z toho zklamaný hodně, protože za osm let, co trénuji, jsem takový výkon ještě neviděl. Chápu, že jsme až moc mladý a nezkušený tým. Ale myslel jsem, že pro každého soupeře budeme nepříjemní svou dravostí, zdravým sebevědomím, ale je to naopak. Bojíme se hrát, bojíme se něco udělat. Pokud se tohle u hráčů nezmění, budeme mít velký problém. Musíme to změnit a musí hráči věřit sami v sebe. A přenášet na hřiště věci co si řekneme,“ pitval porážku kouč Poříčan.

Domácí prostředí jim svědčí. Sokoleč je na svém place neporažena

Branky: 76. Janda - 35. Radačovský, 88. Sabol. ČK: Knobloch (M. Hradiště – hráč z lavičky). Poločas: 0:1.

Poříčany: Vymazal – Dobřanský (72. Gajdasz), Řehák, Hanzl, Kutina, Pařízek, Krombholz (46. Dukay), Bím, Němec (46. Hetcl), Urban (72. Kohout), Janda.