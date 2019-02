„První poločas to bylo z naší strany celkem slušné. Až na zbytečnou penaltu v 44. minutě, kdy jsme nezachytili brejk po našem rohu. Neratovice jsme nepustili do šance, i když měly herní převahu. Jelikož jsme zápas opět hráli ve třinácti lidech, vydrželi jsme běhat šedesát minut. Pak jsme odešli a hosté přidali dvě branky, proto zaslouženě vyhráli,“ ohodnotil trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Hrozně moc nám chybí pilíř obrany Petr Touš, který se rozhodl skončit. Doufám ale, že si to rozmyslí a aspoň do léta nám ještě pomůže. Pokud ne, budeme muset hledat dva nebo tři hráče, kteří nás posílí,“ dodal Šmejkal.

Poločas: 0:1. Poříčany: Janocsko – Vild, Zdeňka (45. O. Puk), J. Puk, Černý (45. Holler) – Červený, Šmidrkal, Prejsek, Janda, Gajdasz – Nádeníček. (sti)