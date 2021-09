Polaban – Kosoř 0:1

„Když pominu utkání s Klíčany, tak jsme podali po třech zápasech celkem dobrý výkon. Co jsme si řekli, to jsme docela plnili. Nasazení i přístup hráčů byly v pořádku. My jsme měli tři tutové šance, jenže nedokážeme nic proměnit. Prostě nedáme gól,“ litoval po utkání trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „No a pak nás za to potrestal Slunéčko. Měl jednu šanci a to proměnil. Takovou zkušenost my nemáme. Výkon bych hodnotil pozitivně, ale body nám to nepřineslo. Utkání bylo vyrovnané, jenže my jsme jejich chyby nepotrestali a oni jednu z našich dvou chyb ano. Byli jsme bodům asi nejblíže,“ ale bohužel,“ řekl zklamaný kouč Nymburka.

Branka: 82. Slunéčko. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Ouředník, Krumpholc (90+1. Krušinský), Herčík, Čuřík, Kotek, Nepovím (83. Wiehl), Novotný, Jarschel, Bubla (71. Hobík), Bartoš.