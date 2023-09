Že se fotbalistům poděbradského Slovanu doma daří, se přesvědčila na vlastní kůži i rezerva Kosmonos, dosud vedoucí tým tabulky krajské I.A třídy. Mužstvo z lázeňského města nechalo zapomenout na týden starou porážku na půdě Luštěnic a lídra vyprovodilo třemi brankami. Skóre otevřel útočník Kořínek, který ještě v minulé sezoně působil právě v Kosmonosech. Slovan nyní ztrácí na Kosmonosy B pouhé tři body.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Kosmonosy B 3:0

„Před utkáním jsem řešil sestavu, ze které mi po víkendu vypadl nový gólman, který si natáhl vaz na tréninku ve čtvrtek, někteří hráči se ani neobtěžují dorazit, ale to je bohužel bolest dnešní doby. Tím výčet negativních vlivů končí a vraťme se k zápasu, kdy k nám zajížděl nováček naší skupiny a zároveň vedoucí tým, od kterého se čekal kvalitní fotbal a to splnil do puntíku. Fotbalovost, fyzická kondice, entuziasmus, ale my hrajeme doma a chceme být úspěšní. Proházel jsem trochu sestavu a nabádal jsem hráče, že bez obětavosti, důrazu a nasazení to nepůjde,“ vyprávěl trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Utkání začalo několika pološancemi v našem podání, ale bohužel bez výsledku, i co se týče série rohů, kdy zahrávané standardky byly dobře provedeny, ale hosté to měli dobře rozebrané. Poté přišel roh, který nemířil do nebezpečného prostoru od Šťastného, ale skvělým prodloužením na zadní tyč uklízel Kořínek,“ pokračoval v hodnocení Sekera. „Další minuty se nesly náporem hostů, kde stojí za zmínku zakončení, které bezpečně Hadvičák kryl. Když už to vypadalo, že bude poločas 1:0, tak vypíchl míč Švára a postupoval sám na gólmana, ale obstřelil jeho i branku. Tak poločas skončil a nutno říci, že jsem byl po dlouhé době s předvedenou hrou spokojený. Výsledek 1:0 nic neznamenal. O půli jsem si k tomu něco řekl,“ uvedl kouč Slovanu.

„Druhý poločas se nesl v duchu prvního, kdy jsme častěji drželi míč na svých kopačkách my. Pak přišla akce po ose Bernard - Saulich a štírek Koutský, který střelou mezi nohy nedal gólmanovi šanci. Pote hoste zahrozili ze dvou šancí, které volaly po gólu, ale buď netrefili nebo Hadvičák osvědčil svoji kvalitu. Hoste ale museli změnit vzadu rozestavení na tři obránce a tudíž se nám začínal odkrývat prostor. Po jednom přečíslení se kopala standardní situace a Šťastný navýšil vedení a zápas se dohrával. Jedinou kaňkou bylo zranění Zemana, který se srazil s našim útočníkem. Ale dva stehy to dají do pořádku a myslím, že bude fit. Byl to týmový výkon okořeněný góly a pro ty se fotbal hraje. Byla to dobrá příprava na následující dvě derby, která nás čekají. Jsem spokojený s udrženou nulou vzadu,“ dodal Sekera.

Branky: 30. Kořínek, 52. Koutský, 76. Šťastný. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Štěpánek, Koutský (72. Horák), Ber, Švára, Říha, Borovička, Šťastný (75. Šulc), Zeman (36. Bernard), Saulich, Kořínek.