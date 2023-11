Fotbalistům Slovanu Poděbrady asi došel dech. Prohráli totiž čtvrté utkání za sebou. Naposledy to bylo v předposlední podzimním kole krajské I.A třídě na půdě lídra soutěže, celku Úval. Domácí dali na začátku dva rychlé góly, těsně před pauzou snížil Kořínek. Další dva zásahy přidaly Úvaly v posledních sedmi minutách.

Úvaly – Slovan Poděbrady 4:1

„Čtvrtá porážka v řadě, mužstvo se nachází ve špatném psychickém rozpoložení. Snažíme se hrát fotbal, ale dostáváme se pod tlak svými triviálními chybami,“ načal hodnocení trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Do utkání jsme vstoupili katastroficky, což už je u nás tradice a okolo desáté minuty prohráváme dva nula. Ráz utkání jsme mohli změnit, když jsme po průniku Kaisera kopali penaltu, kterou Kořínek nadvakrát proměnil. Nicméně do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, ale řešení věcí třicet metrů od brány je pro nás v současném rozpoložení katastrofální. Takže i při sebevětší snaze nám chybí odvaha, zarputilost a možná i víra. Fotbal se hraje na góly, soupeř nám dal čtyři, které jsme mu věnovali našimi chybami a to je pak hodně těžké,“ kroutil nevěřícně hlavou Sekera. „Už vyhlížíme zimní přestávku, protože v současném stavu, ve kterém se nacházíme, bychom měli problémy i s týmem okresního přeboru. Jsem z porážky zklamaný, ale pořád věřím, že poslední domácí utkání budeme chtít zvládnout a zakončit polovinu sezony důstojně. To nám velí porazit Dolní Bousov,“ dodal kouč poražených.

Branky: 3. Andrejko, 16. Schovanec, 83. Kovalov, 88. Šabršula – 44. Kořínek. Poločas: 2:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Štěpánek, Ber (51. Bulíř), Říha, Borovička, Kořínek, Bernard, Šťastný (46. Riesz), Kaiser, Švára, Saulich.