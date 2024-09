„Šlo o souboj o první místo, takže o motivaci měl tým postaráno. Přijel k nám soupeř, který spadl z vyšší soutěže a víme, že má svoji kvalitu. Bohužel naše zkušená osa Kořínek, Štěpánek, Šlehofer nebyla k dispozici, ale i tak jsme šli do zápasu s vírou,“ vyprávěl po utkání manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Soupeř na nás vlétl a mužstvo bylo hodně zaskočené. Hosté drželi balon, ale to byl náš záměr v kombinaci s aktivní obranou. Paradoxně po naší rozehrané standardní situaci dal soupeř gól. Do poločasu jsme měli šanci na srovnání, ale Koutsky trefil gólmana. Do druhé půle jsme si něco řekli, ale po pěti minutách jsme inkasovali. Opět po naší chybě. Poté jsme na chvíli vypadli z role a třetí gól po hrubce nás zcela srazil. Zápas se dohrával a snížení střídajícího Zemana přišlo pozdě. Soupeř měl svoji kvalitu, takže si odvezl zaslouženě tři body. Nedá se nic dělat a musíme přivézt body zvenku,“ dodal Sekera.

Branky: 80. Zeman - 12. Geissler, 46. Knobloch, 56. Koťátko. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Daněk, Koutský, Havrda, Kotek, Ber, Saulich, Říha, Honc (60. Klíma), Ryšánek (46. Zeman), Švára (90. Jech).