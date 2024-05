/VIDEO, FOTO/ Souboj dvou týmů z horních pater tabulky krajské I.A třídy vítěze neměl. Fotbalové celky čtvrtého Slovanu Poděbrady a druhého Hlízova se rozešly smírně. Jako první skóroval domácí Havrda, o vyrovnání se postaral Král. Oba góly padly až ve druhém poločase.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Hlízov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Hlízov 1:1

„Vstup do utkání nám vyšel, ale naše kombinace k nebezpečí nevedla. Finální fáze je pro nás stále velký oříšek. Utkání nemělo valnou kvalitu a naši hráči se rychle přizpůsobí soupeři, který jen míče nakopával. I přesto jsme měli během první půle šance na skórování, průnik Šváry se nezhodnotil, standardka Kořínka šla do náruče a bohužel míč nikdo nebyl schopný tečovat. V poslední minutě byl gólman překonán, ale zastavila nás tyč,“ popsal první poločas manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Do druhého dějství jsme vstoupili stejně. Po rychlém autu Kořínek zatáhl a předložil Saulichovi na vápno a ten nezištně ještě přisunul míč Havrdovi a ten otevřel skóre. Chvíli potom po průniku Bera Saulich pohrdl šancí na změnu skóre a přestřelil. Poté zahrozil i soupeř, kdy Borovička vyhlavičkoval kousek od brankové čáry, ale ujal se až rohový kop, kde máme jasně dané pokyny a nedodržíme to, tak si dáme vlastní gól. Z naší strany to byla ke konci křeč. Ztrácíme body v zápasech, kde musíme jednoduše proměnit šance a dotáhnout utkání do vítězství. Přitom tomu chybí jen větší nadšení a entusiasmus. Potom je otrávený celý tým,“ řekl k zápasu Sekera.

„Musím hráče ocenit, protože jsme nebyli v lehké situaci. Máme sedm zraněných a na lavičce byli také jen zranění hráči. Zvládli jsme to v jedenácti lidech,“ podotkl po utkání trenér Hlízova David Linhart. „V utkání jsme byli o trošku lepší a měli jsme vyhrát. V prvním poločase nám rozhodčí neuznali gól kvůli ofsajdu, ale nevím, měl jsem celou situaci daleko. V poslední minutě první půle trefil domácí Havrda z trestného kopu tyč a tím jejich šance skončily. My jsme pak měli dvě dobré střely, které pěkně chytil gólman. Po rychlém brejku jsme propadli, domácí nás vybagovali a dali první gól. Poté jsme měli dvě nebo tři šance, které jsme neproměnili. Následně vyrovnal po rohu Král. Za bod ze Slovanu jsem spokojený, ale měli jsme na víc. Snad se nám někdo uzdraví, máme velké personální problémy, někteří hráči už do sezony nenaskočí,“ řekl hlízovský kouč.

Branky: 50. Havrda – 68. Král. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský (46. Ber), Bernard, Borovička, Říha, Saulich, Švára, Štěpánek, Kafka (90+1. Bulíř), Havrda (77. Zeman), Kořínek.

Hlízov: Míšek – P. Růžička, Zdeňka, J. Růžička, Král, Jilemnický, Málek, Šesták, M. Šváb, Kruliš (81. Kubín), Tichý.