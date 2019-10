Slovan Pdy – B. Podolí 3:1

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, přitlačili jsme soupeře na půlce, ale dlouho nám to tam nepadalo. Pak jsme dali dvě branky a tím jsme se uklidnili. Ve druhém poločase to už byla taková údržba,“ řekl k zápasu trenér poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Soupeř toho v celém utkání moc neměl, vlastně skoro nic, až ke konci zápasu vsítil čestný úspěch. My jsme vyhráli zaslouženě, byli jsme lepší,“ dodal poděbradský kormidelník.

Branky: 24. a 77. Mišák (1. z PK), 42. Šulc – 88. Weinlich. Rozhodčí: Stádník. ŽK: 3:0. Diváci: 60. Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Borovička, Mišák, Ber – Bernard, Hran Ca (60. Hron) , Havrda, Šulc (73. Pacovský, 87. Zelenka) – Nikulin, Jiráň (84. Štítkovec).