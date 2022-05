„V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou a měli jsme asi tři gólovky. My jsme hráli a po standardní situaci dal branku Sekera. Bylo to po dlouhém autovém vhazování. Dělali jsme zbytečné chyby ve středu hřiště a soupeř postupoval asi ve třech případech na gólmana,“ popisoval první poločas trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „Ve druhém poločase byli lepší domácí, my jsme balony jen nakopávali, ale domácí neměli žádnou šanci. Byly to takové dva zvláštní poločasy,“ přidal Pala. „My jsme nastoupili bez útočníků, neměli jsme Jiráně ani Mageru. Nastoupit musel lehce zraněný Pacovský. Moč míčů jsme vepředu neudrželi, ale uhráli jsme to a naše série pokračuje,“ dodal kouč Slovanu.

Branka: 30. Sekera. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Bernard, Riesz, Havrda, Sekera (90. Sezima), Říha, Lovětínský (71. Ber), Švára, Pacovský (57. Hran Ca).