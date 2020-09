Hlízov – Slovan Poděbrady 2:1

„Chtěli jsme nastoupit na soupeře aktivní hrou, presovat ho a v první části poločasu se nám to dařilo. Zápas byl plný osobních soubojů a hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Soupeř je silný při standardních situacích, což potvrdil a po hlavičce dal první branku. Nám se povedlo těsně před poločasem vyrovnat z penalty,“ vyprávěl jeden z trenérů poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Ve druhé půli jsme zůstali u naší aktivní hry, ale do šancí jsme se dostávali až ke konci. Domácí dali druhou branku z penalty a až potom jsme měli dvě tutovky, které jsme neproměnili. Zápas byl vyrovnaný a my jsme podali dobrý výkon,“ chválil hráči i přes porážku kouč Lovětínský.

Branky: 37. Růžička, 54. Tafel (z PK) – 45. Mišák (z PK). Rozhodčí: Vyhnal. ŽK: 3:5. Diváci: 70. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera (60. Bernard), Borovička, Štěpánek, Ber – Havrda (55. Nikulin), Hran Ca, Švára, Znamínko – Jiráň (60. Šulc), Mišák (60. Stánok).