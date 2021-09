Pš. Mělník – Slovan Pdy 3:0

„Začátek byl oboustranně opatrný, my jsme byli možná o něco více na míči, ale bylo to bez vyložené šance. Soupeř nás překvapil dvěma rychlými brejky a v rozmezí jediné minuty nám dal dva góly,“ litoval po utkání předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Ve druhém poločase jsme chtěli něco změnit, na soupeře jsme nastoupili, ale on nám udělil lekci z produktivity a přidal třetí branku. Pak se zápas už jen dohrál. Máme hodně zraněných nebo marodů a nemůžeme to adekvátně nahradit,“ uvedl Lovětínský.

Branky: 23. Mihalík, 24. Šmíd, 78. Chytil. Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Jiráň, Štěpánek, Znamínko, Havrda, Bernard, Švára, Mišák (84. Hron), Borovička, Hran Ca (71. Stánok), Sekera.