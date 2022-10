„Zápas nebyl z naší strany tak špatně odehraný, jak vypadá konečný výsledek,“ uvedl po zápase trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „Jenže ve druhém poločase jsme dostali červenou kartu a to už se pak těžko hraje. Za stavu jedna nula jsme s domácími drželi krok a měli jsme i více gólových šancí. A to hrajeme bez klasického útočníka, Magera hrál na desítce. A tak jsme ale měli šance, jednou jsme trefili břevno. Prostě nám to tam nepadá,“ litoval Pala. „Kluci ale bojovali, domácí ale ukázali kvalitu. Pak nás bylo o jednoho méně a to se projeví. Poříčí bylo nejlepší mužstvo, s jakým jsme zatím hráli. Kluky musím pochválit, v jedenácti jsme byli stateční. Jenže nás trápí koncovka,“ hodnotil utkání kouč Slovanu.

Branky: 21. Galuška, 64. Azilinon, 81. Tlustý, 82. Majer, 87. Balata. ČK: 67. Sekera (Poděbrady). Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera, Říha, Mišák, Šťastný, Riesz, Horák (70. Pacovský), Hran Ca, Ber, Magera.