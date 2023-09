„Tento zápas je jako den a noc z minulého týdne, kdy jsme se zcela přizpůsobili soupeři a přes řadu šancí se protrápili k vítězství,“ načal hodnocení trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „V prvním poločase to byla trochu křeč, kdy soupeř jen bránil a téměř se nedostával přes půlku. I přes vyložené šance byl poločas nula nula. Do druhého poločasu jsem to trochu přeházel a spolu s únavou hostujících hráčů z toho byl výsledek 2:0, ke kterému jsme se protrápili. Ale důležité jsou tři body,“ ulevil si Sekera. „Soupeř měl jednu šanci, kterou Hadvičák zalepil. Utkání se mi moc nelíbilo, ale je to výhra. Minulý týden jsem byl spokojený a byl z toho bod. V tom je fotbal krásný. Musíme se připravit na další týden, kdy zajíždíme do Luštěnic,“ vyprávěl kouč Slovanu.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Neodjížděli jsme k soupeři s příliš velkými ambicemi, měli jsme hodně kombinovanou sestavu, museli nastoupit dorostenci a kluci z béčka. Chybělo nám pět hráčů základní sestavy,“ popsal peripetie Aleš Schneiberg, který na lavičce nahradil jako trenér absentujícího Ondřeje Poborského. „Domácí byli lepší, pohyblivější, ale my jsme se dlouho drželi díky výborné obraně bez inkasovaného gólu. Pak jsme dostali zbytečnou branku po standardní situaci. Kluky musím pochválit za příkladnou bojovnost, makali do konce, ale chyběla nám kvalita,“ uvedl Schneiberg.

Toho mrzí především zranění gólmana Rathouského. „Pokud by to bylo vážnější, byl by to pro nás velký problém,“ je si vědom zaskakující trenér Lysé. „Když se sejdeme, tak jsme schopni hrát o čelo I.A třídy. Ale nejsme schopni se sejít,“ dodal.

Branky: 50. Borovička, 90+8. Kořínek. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Kořínek, Zeman (46. Šťastný), Štěpánek, Koutský (70. Šulc), Ber, Švára, Říha, Bernard, Horák (46. Kaiser), Borovička.

Lysá nad Labem: Rathouský (67. Hodboď) – J. Kříž (78. Čonka), Švorba, Malínský, Helmich, Veselý, Krušinský, Schneiberg, Hanke, D. Šlingr, Čejka (58. Forejt).