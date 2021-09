Čáslav B – Slovan Pdy 2:2

„„V tomto utkání jsme chtěli potvrdit dobrý výkon z předešlého týdne, nicméně se nám to nepodařilo a bohužel jsme navázali na naše slabé výkony z domácího prostředí,“ litoval trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Přestože jsme soupeře povětšinu utkání drželi v bezpečném prostoru od brány a v podstatě jsme ho nepouštěli do slibných situací, tak utkání skončilo remízou dva dva,“ přidal Jirků. „První gól nám dali po standardní situaci, kdy jsme ji nebyli schopni dohrát. A druhý gól jsme obdrželi po nesmyslném řešení, kdy Trekoval v našem vápně hraje jeden na jednoho přijde o balon, následně fauluje a je to penalta. Vrchol všeho je, že Kovařík penaltu chytne a my ani nedobíháme,“ vyprávěl kouč Čáslavi. „Naštěstí se nám podařilo aspoň srovnat v závěru utkání. Nicméně to pro mě stejně není útěchou. Beru to jako bychom utkání prohráli. Přístup některých k utkání se mi vůbec nelíbil, ale někteří střídající hráči se vydali a dali do toho vše. Někteří hráči, kteří hrají stabilně, by si měli uvědomit, že nemají jisté místo a asi bude potřeba dát prostor také střídajícím, kteří podle mého makají,“ dodal Jirků.

„Vyrovnávací branku jsme dostali v poslední minutě,“ naštvalo hostujícího kormidelníka Libora Palu. V této sestavě ale musíme brát i bod. To je pro nás úspěch. Máme mnoho zraněných, takže takovýto výsledek musíme brát jako pozitivum. Ale dostal gól v poslední minutě, to je škoda,“ litoval Pala. „Góly jsme dostali po chybách stoperů, u kterých nejsme na takové chyby zvyklí. Domácí ale měli více šancí, kromě gólů měli další dvě tutovky a trefili tyč. My jsme chtěli hrát z bloku na brejky, což se nám celkem dařilo. Ale domácí byli o trošičku lepší,“ přiznal kouč poděbradského Slovanu.

Branky: 40. Čáp, 90. Fišr – 45. Štěpánek, 65. Bernard. Poločas: 1:1.

FK Čáslav B: Kovařík – Eisner (68. Novák), Čáp, Trekoval (82. Jedlička), Lebduška, Kurka (68. Kubín), Papoušek, Kulhánek (38. Honc), Havrda, Konyvka, Tůma (73. Fišr).

Slovan Poděbrady: Holý – Štěpánek, Znamínko, Havrda, Bernard, Ber, Borovička, Hrana Ca, Sekera, Stánok (60. Pacovský), Šulc.