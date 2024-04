„Před zápasem jsme museli řešit absence hráčů. Hypius má natažené vazy v koleni, Jiráň natažený stehenní sval, Borovička užívá ještě dovolenou a Jirka Riesz má skřípnutý nerv po těžkém tréninku ve čtvrtek, a tak se sestava nerodila jednoduše. Ale proto máme široký kádr,“ uvedl po utkání manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Čekal nás tým Luštěnic, který hraje důrazný fotbal, jen nakopávají míče a to se potvrdilo, kdy soupeř hrál na jednoho vysokého útočníka,“ pokračoval Sekera.

„Do utkání nám vstup vyšel, kdy po šťastném odrazu Kořínek pálil nikým neatakovaný z hranice šestnáctky, ale netrefil zařízení. Po vypíchnutí rozehrávky soupeře Říhou jsme mohli jít na bránu, ale naši hráči se srazili. Další šance šly v rychlém sledu, kdy Havrda předložil Zemanovi, ale ten nepochopitelně z malého vápna neproměnil. Kdyby to bylo po patnácti minutách čtyři nula, tak by nikdo nemohl nic říct. V této fázi neměl soupeř nic. Potom se osmělili i hosté, ale byly to jen náznaky šancí. Jednu vážnější měl soupeře ke konci poločasu. Mezitím jsme měli šance na vedení, ale bez gólového efektu,“ hodnotil první půli manažer Slovanu.

„V poločase jsme si něco řekli, ale vstoupili jsme s problémem ve finální fázi, kdy je pro nás koncovka naprosto neřešitelná. Vysvobodil nás Kořínek, který po centru Havrdy netrefil míč optimálně a kopl do země, a to zřejmě zmátlo hosty v čele s gólmanem. A bylo to jedna nula. Ke konci utkání postupoval na bránu ještě Zeman ze strany, ale prováhal. Hosté se ke konci snažili, ale už jsme jim nic nedovolili. Je to opět jen o nás a proměňování šancí. Bereme tři body, ale za týden v Kosmonosech to bude jiné,“ přidal Jan Sekera.

Branky: 53. Kořínek. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský, Říha, Kafka, Saulich, Zeman, Štěpánek, Kořínek, Švára, Bernard, Havrda (81. Ber).