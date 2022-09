„Začátek utkání jsme měli pod kontrolou, pak jsme byli na konci prvního poločasu po standardní situaci hodně blízko vedoucího gólu. Ve druhém poločase domácí získávali odražené míče, na to mají šikovné hráče. Jednou utekli naší obraně a dali vítěznou branku. Domácí vystřelili dvakrát na bránu a mohli se radovat z vítězství,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „My jsme deset minut před koncem trefili tyč. Měli jsme takovým osm pološancí a asi tři čisté gólovky, ale nic jsme nedali. Máme hráčskou krizi, máme stále hodně zraněných hráčů. Je to jedno s druhým, není to teď dobré. A chybí nám morální síla,“ posteskl si Pala.

Branky: 64. Chadraba. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera, Říha, Mišák, Kanaval, Šťastný, Riesz, Švára, Pacovský (58. Lovětínský), Ber (37. Znamínko).