Slovan Poděbrady vrátil Unionu podzimní porážku. Stejným výsledkem

Jen dva týmy dokázaly vyhrál na podzim na půdě Slovanu Poděbrady. Byly to Průhonice (2:3) a pak v regionálním derby Union Čelákovice (1:4). A právě na stadion do Čelákovic vyrazili fotbalisté poděbradského týmu odhodláni vrátit protivníkovi domácí porážku v dalším kole krajské I.A třídy. Povedlo se jim to více než dobře, z Čelákovic si odvezli stejnou výhru.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Union Čelákovice (1:4) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čelákovice – Slovan Poděbrady 1:4 Zápas nabídl stejný konečný výsledek těchto soupeřů jako na podzim. A i tentokrát byli úspěšnější hostí. Ti vedli po brance Šváry, jenže střelec prvního gólu se u tohoto zásahu zranil a musel být střídán. Po čtvrthodince Union díky Filipovi srovnal. Další branky padaly až po změně stran a všechny tři do sítě Čelákovic. Slovan nasměroval za výhrou Riesz, dvě pojistky pak přidal v rozmezí tří minut Bernard. Tu jednu po situaci, kdy neproměnil pokutový kop, ale míč mu vrátil Štěpánek a pak už skóroval. „Opět jsme byli zaskočeni brankou soupeře již v páté minutě zápasu, kdy po zbytečné ztrátě na levé straně získali hosté vedení střelou z úhlu. Po deseti minutách po zaváhání brankaře Poděbrad Filip vyrovnal," popsal první dvě trefy zápasu sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Další průběh zápasu měl velmi slušnou úroveň, my jsme se prezentovali spíše technickou hrou, soupeř preferoval silový fotbal a zajímavé momenty předváděly oba celky. Úvod druhé půle naznačil pokračování předvedené hry, v dobré šanci neproměnil Dalekorej. Po půlhodině hry jsme nezachytili akci hostí po pravé straně a nabíhající Riesz překonal Jandu podruhé. Po této brance jako bychom vypadli z role a hosté trestali. Nařízenou penaltu za faul Janda sice vyrazil, ale na dorážku již nedosáhl, pak v nedůslednosti naší obrany přidal soupeř čtvrtou branku a tím rozhodl o výsledku. Myslím, že soupeř byl na nás dobře připraven, pečlivě ohlídal Dalekoreje a byl důraznější v našem pokutovém území. Dokonale nám odvedl naši podzimní výhru v Poděbradech," uvedl Šikl. „První půle byla strašidelná, nebyli jsme vůbec připraveni, bylo to laxní. Nehráli jsme svoji hru a navíc jsme museli dvakrát nuceně střídat. Na hřiště přišel Jiráň, který ale rozhodl celý druhý poločas. Druhou půli udělal on. Kopali jsme množství rohů, přidali jsme na aktivitě. Alespoň jsme tak soupeři vrátili porážku z našeho hřiště," byl spokojený trenér vítězného celku Libor Pala. „Dvě asistence si připsal stoper Štěpánek," přidal kouč Slovanu. Branky: 15. Filip – 5. Švára, 63. Riesz, 68. a 71. Bernard. Poločas: 1:1. Union Čelákovice: Janda – Kredba (76. Bílek), Mašek, Vacek, Filip, Kolovecký (80. Nesládek), Kovalov (82. Hromas), Dalekorej (86. Pitrůn), Pánek, Rulíšek (73. Haloun), Arazim. Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Bernard, Hran Ca, Riesz, Havrda (84. Hron), Pacovský (34. Jiráň), Sekera, Říha, Švára (7. Marek Lovětínský).