/FOTOGALERIE/ Jsou rozjetí jako parní válec, sráží jednoho soupeře za druhým. V předposledním kole krajské I.A třídy zvítězili fotbalisté Slovanu Poděbrady jasným výsledkem na trávníku Votic. O čtyři góly se postarali rovnoměrně Bernard a Švára. Slovan bral tři body počtvrté v řadě.

Fotbalisté Votic po šesti výhrách v řadě doma podlehli Poděbradům 0:4. | Foto: Michal Káva

Votice – Slovan Poděbrady 0:4

„Čekal nás soupeř, který měl výborné tři zápasy minulá kola, takže nějaký respekt tam byl. Ale zápas se nám povedl a od začátku jsme ho měli pod kontrolou. Votice jsme do žádné vyložené akce nepustili, za to my jsme v šedesáté minutě dali na 0:4 a bylo po zápase. Jsem moc spokojený, utkání se nám povedlo, byl to odmakaný týmový výkon,“ radoval se z jasné výhry kapitán Slovanu Poděbrady Jan Borovička.

Branky: 15. a 61. Bernard, 57. a 72. Švára. ČK: 48. Štejnar (Votice). Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Švára, Štěpánek, Říha, Šťastný (83. Halík), Mišák, Kafka, Riesz (78. Havrda), Bernard (65. Ber), Saulich, Borovička.