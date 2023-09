Jak odpovědět na porážku? Ideálně vítězstvím. Přesně to se povedlo fotbalistům Slovanu Poděbrady v dalším kole krajské I.A třídy. Na svém stadionu porazili mělnickou Pšovku. Rehabilitovali se tak i s úroky, domácí nasázeli protivníkovi čtyři branky. Jako první dali gól hosté, ale Slovan rychle vyrovnal. O své výhře rozhodl třemi góly v posledních dvanácti minutách.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Pšovka Mělník 4:1

„Do utkání jsme vstoupili dobře, tak jsme jsme končili v Rejšicích. Měli jsme čtyři až pět gólových šancí, hýřili jsme aktivitou. Jenže po nedůrazu jsme jako první po brejku inkasovali. Kluky jsem burcoval, aby byli aktivní a rychle jsme srovnali. Pak se hra přelévala ze strany na stranu, bylo hodně nakopávaných míčů a bylo to vyrovnané,“ hodnotil první poločas zápasu trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „V poločase jsme si řekli něco ohledně rozestavení, vstoupili jsme do toho tlakem a šancemi. Jenže ani ty nejvyloženější jsme nedokázali proměnit. Hosté měli tutovku po našem námazu, kdy šli sami na gólmana a na brankové čáře odkopl míč Borovička. Pak střelec, který nestřílí a když už vystřelí, tak netrefí, dal náš druhý gól střelou do šibenice,“ culil se Sekera. „Pak to bylo na jednu bránu a přidali jsme dva góly. Musím pochválit oba stopery, kteří dali po gólu. Pořád ale nejsem spokojený s přístupem, nasazením a obrazem hry. Kaňkou na výhře je zranění Riesze po nezaviněném souboji,“ dodal kouč vítězného celku.

Branky: 9. a 90+3. Kořínek, 78. Borovička, 84. Štěpánek – 6. Svoboda. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Kafka (72. Horák), Borovička, Kořínek, Šťastný, Saulich, Zeman (80. Riesz, 89. Kostinek), Kaiser, Štěpánek, Koutský, Ber.