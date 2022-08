„Soupeř byl trochu starší, ale technický, horší byl však běžecky,“ všiml si trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „My jsme zahodili tak osm nebo devět vyložených šancí, kluci z toho byli po utkání hodně zdrceni. Už do poločasu to mohlo být klidně tři nula, měli jsme tři obrovské gólovky a řadu rohových kopů,“ vyprávěl Pala. „Ve druhém poločase jsme spalovali šance, když jsme zachytávali na půlce akce soupeře a rychle se dostávali za obranu. Ale zahazovali jsme je,“ přidal hodnocení kouč vítězného celku. „Já jsem rád, že jsme se odrazili ode dna. Tři body mě těší, je po po prohře a remíze první vítězství sezony. To nám pomůže psychicky. Kluci ale byli po zápase zklamaní, že zazdili tolik příležitostí,“ dodal Libor Pala.

Branky: 20. Říha. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Sekera, Říha, Bernard, Mišák, Kanaval (73. Znamínko), Šťastný (88. Hron), Jiráň, Pacovský (63. Lovětínský).